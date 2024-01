L'ex-Première ministre Jacinda Ardern épouse son compagnon en Nouvelle-Zélande

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 13/01/2024 - L'ex-Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a épousé son compagnon de longue date, Clarke Gayford, après une cérémonie annulée en 2022 pour cause de restrictions liées au Covid.



Lors de l'annonce de sa démission surprise en janvier 2023, Mme Ardern avait déclaré aux journalistes avoir hâte de se marier "enfin" avec son fiancé, un présentateur de télévision.



L'ex-dirigeante de 43 ans s'est unie à Clarke Gayford, 47 ans, samedi, au cours d'une petite cérémonie organisée dans la région viticole de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande.



Le couple, qui prévoyait de se marier début 2022, avait été contraint d'annuler la cérémonie après un renforcement des restrictions liées au Covid.



La travailliste a été saluée pour sa gestion de la pandémie même si sa popularité en Nouvelle-Zélande a baissé au cours des mois qui ont précédé sa démission.



Mme Ardern, qui a acquis une forte notoriété internationale, a géré plusieurs crises lors de son mandat: des catastrophes naturelles, la pandémie et le massacre des mosquées de Christchurch en 2019 par un suprématiste blanc, qui a fait 51 morts.



Elle a fait la couverture du Time Magazine en 2020 et suscité du buzz après avoir amené sa fille Neve, encore bébé, avec elle à l'Assemblée générale des Nations Unies.



Sa popularité a commencé à baisser vers la fin de son deuxième mandat, en raison notamment de la détérioration de l'économie.



Son successeur travailliste, Chris Hipkins, a été battu par son adversaire conservateur Chris Luxon lors des élections législatives d'octobre dernier.