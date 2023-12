L'étonnante exportation de thon vers Rarotonga

Tahiti, le 28 décembre 2023 - Depuis juin, Air Tahiti a rétabli sa liaison aérienne vers Rarotonga, introduisant une nouvelle desserte qui transporte non seulement des passagers mais également des cargaisons diverses, dont du thon. Moearii Darius, responsable du service stratégique et tour opérateur d'Air Tahiti, a révélé à Tahiti Infos que chaque semaine, la compagnie polynésienne expédiait entre 800 kg et une tonne de thon. Bien que ce volume puisse sembler modeste à l'échelle des exportations totales, il demeure surprenant compte tenu de la faible population de l'archipel, estimée à 15 419 habitants.



Aux îles Cook, on mange du thon... et on en importe. En effet, comme Moearii Darius, responsable du service stratégique et tour opérateur d'Air Tahiti, l'a révélé à Tahiti Infos ce mercredi, la compagnie aérienne exporte chaque semaine entre 800 kg et une tonne de thon vers l'archipel, totalisant ainsi près de 52 tonnes par an. Bien que ce chiffre puisse sembler modeste comparé aux 1 181 tonnes exportées au total en 2019 et aux 1 119 tonnes en 2021 selon l’Institut de la statistique de la Polynésie française, il demeure remarquable compte tenu de la faible population de Rarotonga (15 419 habitants en 2023 selon le site Countrymeters). À noter que les États-Unis demeurent le principal client de la Polynésie en termes d'exportation de thon, loin devant le Chili et le Japon.



Les exportations vers les îles Cook par Air Tahiti s'effectuent à bord des mêmes avions que les vols commerciaux. Bien que la plupart des marchandises soient transportées en soute, le système cargo pack, instauré par la compagnie aérienne, permet d'optimiser le transport du poisson en utilisant les sièges vacants. “Le thon nous parvient dans des caisses déjà conditionnées et prêtes à l'envoi. On en met dans la soute mais aussi en cabine grâce au dispositif cargo pack. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de destinations, comme c'est le cas avec Rarotonga, où on ne peut pas se poser sur la piste à pleine capacité, car la piste est limitée. Il y a donc des sièges libres et cette installation nous permet de mettre du fret volumineux sur ces places”, nous explique Moearii Darius.



Cette approche représente un bon moyen pour Air Tahiti de rentabiliser la récente réouverture de cette ligne. “Cela représente un complément de revenu pour nous”, confirme Moearii Darius, qui ne peut pas encore divulguer les chiffres de rentabilité en raison de la jeunesse de cette ligne.



Une reprise qui fonctionne



La reprise de cette desserte aérienne à destination de Rarotonga est récente. “Les vols ont repris depuis six mois, depuis le 24 juin dernier, à mesure d'un vol en ATR 72 le samedi et d'un vol en ATR 42”, nous détaille Moearii Darius. “C'est une grande joie pour nous, car la destination a été fermée pendant un long moment à cause du Covid. Et la restauration de la ligne nous a également pris du temps.”



“Cette reprise a été motivée notamment par la volonté de recréer des liens familiaux car, par exemple, de nombreuses personnes des Australes ont de la famille aux îles Cook. Puis c'est aussi une destination très appréciée des touristes”, ajoute-t-elle également. Et si pour l'instant, la plupart des voyageurs sont américains ou européens, Air Tahiti ne désespère pas d'inciter les Polynésiens à visiter Rarontonga. “Les Français ne connaissent pas non plus cette destination, car en principe, ils restent sur nos archipels”, explique Moearii Darius.



La compagnie aérienne vient d'ailleurs de lancer une promotion jusqu'au 30 avril prochain, offrant des billets pour les îles Cook à moins de 52 000 francs par personne. “C'est l'occasion de découvrir cette destination qui est un petit bijou, à seulement 2 h 30 de vol de Papeete”, souligne la cheffe du service stratégique de la compagnie polynésienne, invitant les intéressés à profiter de cette offre dès son lancement en agence ou sur le site web d'Air Tahiti.