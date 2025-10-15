

L'essor mondial du marché des robotaxis illustré par un partenariat Uber-Nvidia

San Francisco, États-Unis | AFP | mercredi 28/10/2025 - Deux géants américains, Uber et Nvidia, ont annoncé mardi un partenariat pour rendre autonomes des dizaines de milliers de voitures de différents constructeurs à partir de 2027, illustrant l'essor naissant du marché mondial des robotaxis.



Grâce aux technologies dopées à l'intelligence artificielle de Nvidia, la plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur (VTC) Uber "commencera à déployer sa flotte autonome mondiale à partir de 2027, visant 100.000 véhicules", sans plus de précisions sur le calendrier, et en partenariat avec des constructeurs comme Stellantis et Mercedes-Benz, selon le communiqué publié mardi par Nvidia.



Uber permet déjà de réserver des courses sans chauffeur, mais à petite échelle, grâce à son association avec le leader américain Waymo à Austin (Texas) et Atlanta (Géorgie).



Mais d'autres partenariats avec des start-ups de robotaxis, comme May Mobility, Avride ou le constructeur de voitures électriques Lucid, promettent d'étendre ce marché dans les premiers mois aux Etats-Unis, ainsi qu'à l'étranger avec le chinois WeRide.



L'accord annoncé mardi avec Nvidia porte lui sur un déploiement à échelle industrielle et planétaire à plus long terme.



Pour y parvenir, le groupe de Santa Clara fournira son architecture Nvidia Drive AGX Hyperion 10, combinant une plateforme logicielle IA et un calculateur embarqué connecté aux capteurs (caméras, radars, lidars, ultrasons) et aux fonctions de conduite du véhicule.



L'ensemble, une fois connecté à un logiciel de conduite fourni par des acteurs spécialisés tels que Waymo, Pony.ai ou Aurora, permet aux constructeurs de rendre leurs voitures ou camions capables d'atteindre le niveau 4 sur 5 d’autonomie.



Le niveau 4 correspond au stade où le véhicule est totalement autonome dans certaines conditions (zones délimitées, hors conditions météo spécifiques, neige par exemple, ou selon régulations des autorités locales), permettant d'autoriser l'absence de chauffeur.



"Avec Uber, nous créons un cadre pour que toute l'industrie puisse déployer des flottes autonomes à grande échelle", a déclaré Jensen Huang, le patron de Nvidia, cité dans le communiqué, vantant les mérites de son architecture "entraînée sur des trillions de kilomètres de conduite réels et numériques".



"Ce qui était autrefois de la science-fiction devient rapidement une réalité quotidienne", a-t-il ajouté.



"Cette initiative marque un progrès majeur dans la stratégie mondiale de Stellantis en matière de robotaxis après l'accord récemment annoncé avec (la société chinoise) Pony.ai", pour tester des véhicules autonomes en Europe, s'est félicité de son côté le constructeur franco-italo-américain qui détient les marques Peugeot, Chrysler, Fiat.



Nvidia prévoit aussi d'équiper le secteur du fret, avec des projets incluant Aurora, Volvo Autonomous Solutions et Waabi.



- Concurrence -



"Uber est une plateforme idéale pour déployer les robotaxis à grande échelle", et "Nvidia se positionne naturellement comme un acteur quasi incontournable de la tech aux cotés des constructeurs auto", par conséquent "il ne manque plus que les fournisseurs" du logiciel de conduite autonome, comme Waymo ou les acteurs chinois qui ont "ouvert la voie", résume Marc Amblard, expert directeur d'Orsay Consulting.



Aux Etats-Unis, la filiale de robotaxis de Google, Waymo, est la mieux placée à ce jour avec une flotte estimée à 2.000 véhicules dans 5 villes en 2025, et environ le double attendu dans l'année qui vient.



Mais la concurrence arrive, en commençant par les Etats américains à la météo ou à la législation favorable.



Fin juin, Tesla a mis en place son premier service de robotaxis à Austin (Texas). Et Uber prévoit de lancer une flotte autonome de Lucid, dont il a acquis 3% en juillet, dans "une ville américaine majeure" d'ici fin 2026.



Par ailleurs, Zoox, filiale du géant américain de la livraison Amazon, a lancé en septembre un véhicule autonome de quatre places sans chauffeur ni poste de conduite, sur la principale artère de Las Vegas (Nevada).



L'entreprise finalise des tests à San Francisco, préparant un futur lancement dans le jardin même de Waymo, où environ 800 de ses Jaguar électriques blanches qui sillonnent en permanence les collines de la ville sont devenues une attraction majeure pour les touristes et une réalité banale pour les résidents.

le Mercredi 29 Octobre 2025 à 03:21






