L'équipe tahitienne d'escrime brille au Canada

Tahiti, le 14 avril 2024 - L’équipe tahitienne d'escrime, composée de sept talentueux athlètes, a fait sensation lors d'une compétition internationale d'escrime au Canada dimanche dernier. Loin de leur territoire insulaire, ces escrimeurs ont non seulement prouvé leur compétence mais ont également porté haut les couleurs de la Polynésie française sur la scène internationale.



L’équipe tahitienne d’escrime a participé dimanche dernier à une compétition internationale organisée au Canada. Parmi les moments forts de cette compétition, Laura-Tea Louison Grepin et Dimitri Bonneau ont chacun remporté des médailles d'or dans les épreuves de fleuret junior femmes et hommes, respectivement. Leur excellence technique et leur persévérance ont été des exemples éclatants du talent émergent de Tahiti dans cette discipline exigeante.



Le succès ne s'est pas arrêté là, car l'équipe a également ramené trois médailles d'argent et une de bronze, complétant ainsi une moisson impressionnante de récompenses. Ces résultats sont d'autant plus remarquables que l'équipe tahitienne a brillé dans un pays qui compte déjà des athlètes de renommée mondiale, y compris une vice-championne du monde et un médaillé de bronze mondial récents.



Le succès de l'équipe tahitienne a suscité un intérêt notable au sein de la communauté d'escrime canadienne. En reconnaissance de son potentiel exceptionnel, la délégation a été invitée à s'entraîner dans un club d'élite, dirigé par trois escrimeurs classés dans le top 30 mondial. Cette opportunité exceptionnelle permettra aux escrimeurs tahitiens de s'affûter davantage en côtoyant certains des meilleurs talents du monde.