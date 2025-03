L'épidémie de grippe se poursuit

Tahiti, le 10 mars 2025 - Dans son dernier bulletin de veille sanitaire, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et social (Arass) confirme la stabilité de l'épidémie de grippe. Avec 47 cas confirmés dont 18 hospitalisations, trois passages en réanimation et trois décès au cours de la semaine passée. L'agence rappelle que le port du masque et le lavage fréquent des mains demeurent des mesures très efficaces, notamment pour le public plus fragile.



L'épidémie de grippe sévit toujours. C'est en tout cas ce que souligne le dernier bulletin de veille sanitaire de l'Arass concernant la semaine passée, où 47 nouveaux cas ont été confirmés, dont 18 ont conduit à une hospitalisation et trois en réanimation. De plus, durant cette seule semaine, trois décès liés à la grippe ont été enregistrés sur les neuf comptabilisés depuis le début de l'année. Pour rappel, depuis le début de l'année, ce sont 388 cas confirmés qui ont été signalés, nécessitant 120 hospitalisations et onze passages en réanimation. L'agence fait également état d'une épidémie de dengue continue, notamment aux Îles du Vent, aux îles Sous-le-vent, ainsi qu'aux Tuamotu-Gambier. L'Arass rappelle aussi que le port du masque et le lavage fréquent des mains demeurent les mesures les plus efficaces afin de réduire la transmission des maladies respiratoires, dont la grippe, la coqueluche, ou encore le Covid.