L'épidémie de dengue 2 se stabilise

Tahiti, le 12 novembre 2019 - Le dernier bulletin de veille sanitaire diffusé lundi révèle 41 nouveaux cas de dengue 2 au cours des deux dernières semaines, contre 346 nouveaux cas déclarés entre le 7 et le 20 octobre dernier.



L'épidémie de dengue 2 est déclarée en Polynésie française depuis le 10 avril dernier. Depuis ce sont 1 890 cas autochtones qui ont été déclarés sur le territoire. Mais au cours des deux dernières semaines l'épidémie s'est stabilisée. Le dernier bulletin de veille sanitaire diffusé lundi révèle 41 nouveaux cas de dengue 2 entre le 21 octobre et le 3 novembre. Rappelons qu'entre le 7 et le 20 octobre 346 nouveaux cas ont été recensés.



13 îles sont en phase épidémique : Tahiti, Bora Bora, Moorea, Nuku Hiva, Raiatea, Huahine, Rangiroa, Ua Pou, Tahaa, Hiva Oa, Ua Huka, Tubuai et Fatu Hiva.



Et quatre îles sont en phase d'alerte : Takaroa, Maupiti, Tikehau et Arutua.