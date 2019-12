L'épidémie de dengue 2 se poursuit

Au-delà des actions de lutte anti-vectorielle mises en oeuvre par la Direction de la santé (Centre d’hygiène et de salubrité publique) avec la collaboration des communes, chacun peut être acteur pour limiter l’ampleur de cette épidémie par les actions suivantes :



1) L’élimination des gîtes larvaires doit être continue en supprimant ou protégeant toute zone de stagnation d’eau douce une fois par semaine.



2) Pour ne pas être infecté :

- Eliminez chaque semaine les gîtes larvaires autour de votre domicile et de votre lieu de travail ;

- Protégez-vous des piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaire, diffuseurs…) ;



3) En cas d'apparition brutale de fièvre supérieure à 38°C accompagnée de douleurs musculaires et articulaires, consultez un médecin. Ceci est d’autant plus important si vous venez de Tahiti et vous rendez dans une autre île de Polynésie française, non touchée par ce virus.



4) Si vous avez la dengue :

- Protégez-vous des piqûres de moustiques pendant 10 jours.