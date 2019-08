L'épidémie de dengue 2 progresse dans les îles

PAPEETE, le 20 août 2019 - Le bulletin de veille sanitaire, diffusé lundi, indique une progression de l'épidémie de dengue dans les îles. Au cours des 15 derniers jours de nouveaux cas ont été détectés à Raiatea, Huahine, Rangiroa et Hiva Oa qui sont désormais en phase d'alerte.



Depuis le début de l'année, 358 cas autochtones et deux cas importés de dengue 2 ont été confirmés par la direction de la Santé. Toutes les communes de Tahiti, mis à part Mahaena, Pueu et Teahupoo, sont en phase d'épidémie. A Moorea les communes de Afareaitu, Haapiti et Paopao sont touchées. Et à Bora Bora les districts de Vaitape et de Faanui sont concernés par l'épidémie.



Pour lutter contre les épidémies suite à l’introduction de nouveaux virus, l’élimination des gîtes larvaires doit être continue en supprimant les zones de stagnation d’eau douce.