

L’épave du Anne Bonny renflouée et démantelée

Tahiti, le 15 octobre 2026 - Le voilier à l’abandon qui avait coulé le week-end passé à Taravao a été pris en charge par le Port autonome et la société Enviropol, ce jeudi. Dans la continuité de cette intervention et à l’aube de la saison cyclonique, une tournée préventive sera prochainement menée afin d’identifier les épaves dans la baie de Phaëton.





Il avait coulé le week-end passé dans la baie de Phaëton, à Taravao, sous le regard affligé des riverains, y compris des propriétaires de bateaux. Visiblement à l’abandon, le voilier Anne Bonny – référence à une célèbre femme pirate irlandaise du début du XVIIIe siècle – a finalement été pris en charge par le Pays, ce jeudi. Voisine immédiate du naufrage, la porte-parole du collectif Te Aua’a ia ora, Sabrina Birk, avait donné l’alerte. Elle salue une intervention rapide : “J’ai eu rendez-vous mercredi matin au Port autonome. On m’a confirmé qu’une équipe interviendrait pour procéder à son retrait et à son démantèlement”.



Après des repérages menés la veille, plusieurs agents du Port autonome de Papeete étaient donc mobilisés sur place ce jeudi matin. Deux plongeurs, des flotteurs et une pompe ont permis de remettre le bateau à flot. Il a ensuite été tracté jusqu’au quai voisin de Tatutu, à Papeari. Une inspection a permis de confirmer la présence d’une voie d’eau à l’arrière, au niveau de la ligne de flottaison. Il a été déposé à terre à l’aide d’un camion-grue. Le relais a ensuite été passé à une équipe de la société spécialisée Enviropol, qui s’est attelée à son démontage sur place, suivi de son évacuation et de son traitement.



​Identification et prévention

À l’approche de la saison cyclonique, la sécurisation de la baie de Phaëton devrait faire l’objet d’une autre intervention du Port autonome, cette fois-ci préventive. “On m’a indiqué qu’une équipe serait envoyée la semaine prochaine pour identifier les voiliers abandonnés dans la baie avec des référents des riverains, des voiliers et des rameurs”, conclut Sabrina Birk, qui songe déjà à la prochaine étape, s’agissant des modalités de gestion des mouillages afin d’éviter que ce type de situation ne se reproduise.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 15 Octobre 2026 à 17:51 | Lu 408 fois



