L'environnement au cœur de la visite de Lecornu

A Anaa, ce dimanche, le ministre avait également tenu à saluer la capacité de la population de Anaa à faire vivre sa culture et son identité et sa faculté à préserver son environnement. Il avait rappelé l’engagement sans faille de l’Etat aux côtés de la Polynésie française pour sauvegarder cette culture au sein de la République française et accompagner les populations dans la lutte contre les effets du changement climatique.

Anaa veut s’ouvrir au monde, tout en protégeant son patrimoine naturel. L’un des atouts naturels de cet atoll des Tuamotu est le kiokio, un poisson très recherché par les pêcheurs à la mouche. Aussi, Anaa souhaite accueillir des visiteurs internationaux attirés par cette forme de pêche. A cet effet, la population et la commune ont mis en place un rahui, sur une superficie d’environ 2 km2, qui protège la zone de ponte et de passage des kiokio. Une aire marine éducative, prise en mains par les enfants de l’école primaire de Anaa, s’est créée parallèlement à ce rahui.

Sébastien Lecornu s’est également rendu sur le site historique de Putuahara, un ancien village situé à une demi-heure par bateau. Dans ce village, dévasté et abandonné à la suite des cyclones de 1983, se trouvent les tombes du Régent Ari’ipaea, nommé par Pōmare II et la stèle du gendarme français Viry, tué en 1852 lors des conflits opposant les Pōmare et certains clans de Anaa. Le ministre a annoncé la rénovation de la stèle de ce fonctionnaire mort en service.

Ce déplacement du ministre sur l’atoll de Anaa s'était achevé par la cérémonie de clôture du festival culturel Makeva 2019 où se sont retrouvées les délégations des communes associées de Niau, Fakarava et Faaite ainsi que la population de Anaa.