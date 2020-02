L’engrenage des violences conjugales à la barre

Un comportement qualifié de “problématique” par le procureur de la République qui a requis huit mois de prison avec sursis. “Le prévenu est sur la mauvaise voie, il n’écoute que sa personne, se met dans une position délicate d’affrontement, de conflit et d’infraction”. Pour le représentant du ministère public, le primo délinquant doit “respecter deux éléments” : “Le choix de sa compagne” et le “respect des effets juridiques de l’ordonnance de protection”.



Pour le conseil du prévenu, ce dernier a besoin de “soins” car il a du mal à “gérer la situation” et se sent “perdu” sans la mère de sa petite fille. Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel a condamné le tribunal correctionnel a condamné à huit mois de prison dont six avec sursis et maintien en détention, ainsi qu'à une obligation de soins et un stage contre les violences conjugales.



Rappelons que face au taux grandissant de féminicides en métropole, l’on constate que lors du passage à l’acte, de nombreux hommes se trouvaient déjà sous le coup d’une interdiction d’entrer en contact avec leur ex-concubine. Des mesures prises par la justice pour protéger les victimes de violences conjugales qui ne suffisent pas toujours à empêcher les drames et face auxquelles la vigilance doit être constante.