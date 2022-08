L'engagement de deux associations polynésiennes salué à Paris

Tahiti, le 31 août 2022 – Deux associations polynésiennes qui œuvrent en métropole ont été reçues mercredi à Paris par le président Édouard Fritch et le ministre de l'Économie et des Finances. L'une, Pacifique France, s'investit pour faire rayonner la Polynésie et l'autre, A Tauturu ia na France, vient en aide aux malades polynésiens évasanés en métropole. L'implication de leurs représentants Tea Paraurahi et Teva Pani a été saluée par le président.



Mercredi, le président Édouard Fritch et le ministre de l’Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, ont rencontré à Paris, à la délégation de la Polynésie française, les présidents de deux associations polynésiennes qui œuvrent en métropole, comme l'a annoncé la présidence dans un communiqué.



Tea Paraurahi, à la tête de l’association Pacifique France, s'investit pour "mieux faire connaître la Polynésie, en particulier au travers de ses richesses culturelles". Il sera coordinateur du village polynésien au sein du Salon nautique du Grand Pavois de la Rochelle fin septembre. Lors de la rencontre, Édouard Fritch a accordé à l'association le soutien financier du Pays afin que le fenua et ses liens avec la mer soient dignement représentés.



Était également présent Teva Pani, récemment élu président de l'association A Tauturu ia na France, qui se dévoue avec son épouse aux malades polynésiens évasanés en métropole. Il "souhaite clairement orienter les actions de l’association en faveur des malades et de leurs accompagnants". À l'issue de la rencontre, Édouard Fritch a salué l’implication de ces Polynésiens qui "œuvrent pour donner de la Polynésie une image de solidarité, de fraternité et de cohésion".