L'emploi salarié au-dessus de son niveau d'avant-crise en Polynésie

Tahiti, le 14 juin 2022 – Pour la première fois depuis la crise Covid, les derniers chiffres de l'emploi salarié marchand au mois de mars 2022 -publiés mardi par l'ISPF- montrent un indice de l'emploi supérieur de 0,4% au plus haut niveau d'avant le décrochage du Covid en 2020.



Confirmant le rebond de l'économie locale, l'emploi salarié a désormais rattrapé son niveau d'avant-crise. Les derniers chiffres publiés mardi pour le mois de mars 2022 confirment ceux de février qui frisaient avec les maximums de début 2020. L'indice de l'emploi est désormais 0,4% plus haut qu'en février 2020, avant le décrochage drastique lié au confinement et aux effets de la crise sanitaire mondiale.



Au total, l'emploi salarié marchand -déclaré à la CPS- progresse de +0,8% en mars 2022 par rapport au mois précédent. Sur une année, il est même en forte progression de +6,6%. Dans le détail, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est sur une hausse de +3,6% de l'emploi en mars 2022 et de +23,3% sur un an. En revanche, c'est la construction qui stagne désormais après avoir mieux résisté pendant la crise. L'emploi y perd -0,4% en mars 2022 et reste le secteur qui a le moins progressé sur une année : +1,4%. Les "plans de relance" annoncés pendant la crise ayant déjà mis l'accent sur le secteur du BTP, ce dernier a aujourd'hui plus de mal à progresser après avoir retrouvé le premier son niveau d'avant-crise.



Pêle-mêle, les autres secteurs d'activité restent sur une pente ascendante en termes d'emplois salariés déclarés. En mars dernier, l'industrie progresse de +1,2% (+2,8% sur un an), le commerce de +0,1% (+3,5% sur un an) et les autres services de +0,7% (+5,1% sur un an).