L'emploi reste stable en octobre

L’emploi salarié marchand est resté stable en octobre dernier, a noté l'ISPF dans une publication diffusée lundi. L'emploi a ainsi connu quelques hausses timides dans les secteurs de la construction et du commerce, avec respectivement des hausses de +0,7% et +0,4%.



L’hôtellerie-restauration affiche également une légère progression mais reste toujours à la traine avec -24,4% sur les douze derniers mois. Seul l’emploi dans le secteur de l’industrie accuse un repli en octobre dernier de -0,2%.



Ces évolutions timides sont très insuffisantes pour permettre de retrouver le niveau d’emploi d’avant l’épidémie. En effet, sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi a chuté de -5,2 % alors que, sur la période 2015-2019, il avait augmenté en moyenne de +2,6 % chaque année. La Polynésie a ainsi perdu en quelques semaines environ deux années de croissance du marché de l’emploi.