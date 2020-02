L’élu Tahoera’a James Heaux sur la liste de Minarii Galenon

Tahiti, le 27 février 2020 – Ecarté de la liste Amuitahira’a de Gaston Flosse à Papeete, le représentant Tahoera’a à l’assemblée James Heaux figure en sixième position sur la liste de l’élue Tavini Minarii Galenon.



Surprise lors du dépôt de la liste A Here Ia Papeete de Minarii Galenon pour les prochaines élections municipales dans la capitale. Le nom du journaliste et représentant Tahoera’a à l’assemblée, James Heaux, figure en effet en sixième position sur la liste menée par l’élue Tavini. Selon nos informations, l’élu Tahoera’a, évincé de la liste Amuitahira’a de Gaston Flosse, a depuis entamé des discussions pour intégrer la liste « d’ouverture » de la représentante bleue ciel avec laquelle il avait notamment porté le texte portant interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires au sein de la commission éducation de l’assemblée. Pour autant, ce n’est que très récemment que l’équipe de campagne de Minarii Galenon a été interrogée sur l’éventualité d’intégrer le représentant Tahoera’a dans ses rangs. Et l’a accepté aussi haut sur la liste.