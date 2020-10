L'élection de Mister Tahiti reportée à début 2021

Tahiti, le 8 octobre 2020 - L'élection du plus beau tane de Polynésie n'aura pas lieu cette année, mais en début d'année prochaine. Un report justifié par le contexte sanitaire bien-sûr, mais aussi par la volonté de conserver l'ambiance survoltée de l'événement, qui se traduit par la présence physique des fans.



Ce sera avec le public et "l'ambiance de malade", ou rien. Hors de question pour l'équipe de Mister Tahiti de proposer une version numérique de l'élection sans la présence physique des supporteurs de chaque candidat. Une décision difficile à prendre, mais complètement assumée par les organisateurs. "Si le contexte sanitaire n'était pas celui que nous connaissons aujourd'hui nous aurions renouvelé cette année notre populaire rendez-vous" note l'équipe de Mister Tahiti. "Événement festif par essence il ne nous est pas paru pertinent de modifier notre concept en le vidant de son âme pour en proposer une version affadie sans public, quelle qu'en ait pu être la forme."



Question de sécurité aussi, "pour ne faire courir aucun risque à nos candidats et à leurs fans". L'élection n'est pas pour autant annulée, mais reportée. Aussi l'équipe de Mister Tahiti donne rendez-vous à son public début 2021 "à une date qui sera précisée ultérieurement" précise l'organisation. "Ce sera alors pour nous l'occasion de fêter tous ensemble les 20 ans d'existence de l'élection de Mister Tahiti."



Sur la base du même constat, le comité Miss Tahiti avait également fait le choix de reporter la grande soirée - prévue d'ordinaire en juin - au moins de septembre, puis de l'annuler plutôt que d'opter pour une version 2.0. Une décision manifestement partagée par la directrice générale Miss France dans une déclaration au Figaro. « C’est une élection de remplacement. On fait ce qu’on peut avec les moyens que l’on a. Ce n’est pas dans l’ADN de Miss France de faire des élections virtuelles. »