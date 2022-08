L'élection de Mister Tahiti de retour après deux ans d'absence

Tahiti, le 2 août 2022 – Après deux années d'absence causées par la crise sanitaire, l'élection de Mister Tahiti va faire son grand retour le 1er octobre prochain à la mairie de Papeete sous l'égide de son nouvel organisateur, Steeve Liu. Mardi matin, les onze candidats au titre ont défilé à l'hôtel Hilton de Faa'a. Dans deux mois, ils s'affronteront tout en partageant des valeurs communes : la promotion du fenua et le respect de sa culture.



Les identités des onze candidats à l'élection Mister Tahiti 2022 ont été dévoilées par le comité organisateur du concours mardi matin lors d'une conférence de presse organisée au Hilton de Faa'a. Cela faisait deux ans que cet événement n'avait pas pu être organisé, touché, lui aussi, par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid. Mais cette élection signe aussi l'arrivée d'un nouvel organisateur, Steeve Liu, qui a racheté la marque à son fondateur, Alexandre Talercio, en février dernier.



Tel que l'explique Steeve Liu, cette élection va prendre une “direction différente” avec des changements : “Au niveau des critères d'éligibilité déjà. En général, les concours nationaux se basent sur les concours régionaux comme le concours de Miss Tahiti qui est lié à celui de Miss France. Or, nous avons voulu casser les codes. Pour prétendre à l'élection de Mister France, il faut être âgé de 28 ans maximum et nous avons élevé cette limite à 35 ans car je juge aujourd'hui qu'un Polynésien est beau et magnifique même à 35 ans ou plus.”



Le nouvel organisateur de l'élection insiste également sur l'aspect populaire de l'événement : “Cela reste avant tout un concours local, un concours polynésien. Nous ne sommes pas là pour élire un Mister France mais un Mister Tahiti qui va représenter les valeurs de notre fenua et qui sera représentatif de notre population car c'est une élection populaire.” Les candidats vont donc défendre des valeurs telles que la famille, la lutte contre la délinquance, la jeunesse mais aussi le tourisme. Steeve Liu juge en effet qu'il s'agit de l'une “des ressources principales qui font vivre le fenua” et que ce concours “peut permettre d'apporter une pierre à l'édifice en promouvant la Polynésie”.



Lors de l'élection du 1er octobre, ce sont plus de 2 500 personnes qui pourront assister au show dans les jardins de la mairie de Papeete. Le grand vainqueur remportera notamment une voiture. Outre les quatre finalistes, les sept autres candidats intègreront le “club Mister Tahiti” dont les actions seront annoncées dans six à huit mois. D'ici là, les onze prétendants à l'écharpe vont affronter une intense phase de coaching et de préparation.

Infos pratiques Election prévue le samedi 1 er octobre à la mairie de Papeete à 18 heures.

octobre à la mairie de Papeete à 18 heures. Billets en vente – à partir de 2500 Fcfp – à la boutique Mahani ou via la billetterie en ligne sur www.mistertahiti.com

