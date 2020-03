L’élection de Miss Dragon 2020 reportée

Tahiti, le 17 mars 2020 – Suite à l’annonce faite lundi par l’État et le Pays de mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 en Polynésie, le comité directeur de l’AS Dragon ainsi que le comité de l’élection de Miss Dragon ont décidé de reporter la soirée de l’élection de Miss Dragon 2020 prévue le samedi 6 juin prochain.



Parmi les mesures de prévention contre la propagation du Covid-19 en Polynésie annoncées lundi par l’État et le Pays, le haut-commissaire Dominique Sorain a déclaré que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient désormais interdits.



Au fenua, plusieurs événements ont ainsi été annulés ou reportés. Mardi, le comité directeur de l’AS Dragon et le comité de l’élection de Miss Dragon ont annoncé le report de la soirée de l’élection de Miss Dragon 2020, prévue le samedi 6 juin prochain, « à une date ultérieure (…) ». Une décision « en phase avec les directives de responsabilité citoyenne pour lutter contre le coronavirus », a souligné le président de l’AS Dragon, Robert Tanseau.