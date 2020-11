L'église de Tiputa parée pour ses 100 ans

Durant les dernières années, l’église ne pouvait accueillir ses paroissiens car l’édifice était en mauvais état et nécessitait des travaux de rénovation. Une salle paroissiale avait donc été aménagée à proximité pour continuer à accueillir durant la semaine les paroissiens. Aujourd'hui, la rénovation se veut particulière, avec l'association de matériaux modernes et ancestraux, comme l'utilisation de la chaux sur la façade de l’église. Une extension d’environ 40m2 et une rampe pour personnes à mobilité réduite ont également été construites afin de leur faciliter l’accès à l’église. Pour l'heure, la toiture ainsi que la tour et le clocher ont été remis à neuf. "Nous espérons terminer ce chantier d’ici le mois de février, ce qui nous laisse environ quatre mois. L’extérieur avance plutôt bien, nous avons posé la première couche de peinture. Quant à l’intérieur, il y a encore pas mal de travail à faire comme le carrelage, les murs etc." confie Tupahiroa Jeannot, le chef de chantier.



Pour l’église, le montant de cette rénovation est estimé à près de 13 millions de Fcfp. Une somme que les habitants ont pu récolter en partie grâce à des ventes de plats, des kermesses et aussi aux événements organisés au cours des quatre dernières années. Comme lors du farere haga (heiva local) qui hébergeait leur stand de restauration, mais qui malheureusement cette année, suite à la crise sanitaire, a été annulé. Heureusement l'appui de généreux donateurs est venu boucler le budget ; le centenaire aura bien lieu.