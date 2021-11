L'église de Tiputa "dédicacée"

Rangiroa, le 29 novembre 2021- Plus d'une centaine de paroissiens ont enfin retrouvé le chemin de leur église après plus d'un an de rénovation. Ils étaient réunis dimanche pour célébrer la "dédicace" de l'église catholique Maria no te hau de Tiputa par Monseigneur Cottenceau.



Ils étaient plus d’une centaine de paroissiens à être présents, dimanche, pour célébrer la dédicace de l’église Maria no te hau de Tiputa à Rangiroa. La dédicace est une consécration solennelle d’une église, comme lieu de culte et de prière. Depuis plusieurs années, l’édifice en mauvais état ne pouvait plus accueillir ses fidèles. Des travaux de rénovation ont débuté en juin 2020, mais en raison de la situation sanitaire ils ont avancé à petits pas. L'édifice devait fêter ses 100 ans au mois de février 2021, puis la célébration marquant la fin de la rénovation a été reportée au 15 août et finalement a dû une nouvelle fois être reportée.

C’est donc ce dimanche que l’église de Maria no te hau à bel et bien reçu sa dédicace, célébrée par l’archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau accompagné du père Éric Macé et du père Gérald Tepehu, natif de l’île. Les fidèles, venus en nombre étaient ravis de retrouver le chemin de l'église .La période est particulièrement bien choisie puisqu'elle marque le début de l’avent et la préparation de Noël mais aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique.



L'événement a mobilisé des moyens humains de la commune de Rangiroa tels que les sapeurs-pompiers et la police municipale afin d'assurer la sécurité de chacun.





