L’effondrement de l’emploi stoppé en mai, sauf dans l’hôtellerie

Tahiti, le 23 juillet 2020 - En mai 2020, l’emploi salarié marchand est stable. Par contre la diminution de l’emploi, sous l’effet de l’épidémie de Covid-19, se poursuit dans l’hôtellerie-restauration et les services, selon le point de conjoncture de l’Institut de la statistique de Polynésie française paru ce jeudi.



L'institut de la statistique a publié jeudi les chiffres de l'emploi salarié marchand en Polynésie française. En mai 2020, l’emploi salarié marchand est stable. Par contre, « la diminution de l’emploi, sous l’effet de l’épidémie de Covid-19, perdure cependant dans l’hôtellerie-restauration et les autres services », précise l’ISPF.

Dans le détail, c'est le secteur de l’hôtellerie-restauration qui subit la plus forte baisse (-2,6%), devant les services (-0,7%), par contre les secteurs du commerce (1,2%), de l'industrie (2,4%) et surtout de la construction s’en sortent mieux (7,2%).

Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi décroît de 8,2%, alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.