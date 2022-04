L'effondrement confirmé de la participation à la présidentielle au fenua

Tahiti, le 24 avril 2022 – Nouveau record d'abstention pour un second tour d'élection présidentielle à 57,7%. Dans la droite ligne de l'effondrement de la participation à cette élection depuis 10 ans en Polynésie française.



Bien davantage qu'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est une nouvelle fois l'abstention qui est sortie très majoritairement en tête de ce second tour de l'élection présidentielle. Un nouveau record pour un second tour avec 57,7% d'abstention samedi, soit un total de 86 920 votants sur 205 673 électeurs inscrits… En 2017, il s'agissait déjà d'un record, l'abstention au second tour de la présidentielle avait atteint 53,11%. En 2012, il faut se souvenir que l'on s'interrogeait déjà sur l'impressionnante faiblesse de la participation à cette élection avec 41,1% d'abstention seulement.



Une nouvelle fois également, il faut bien noter que cette abstention touche beaucoup plus fortement l'archipel de la Société. Le record est détenu par les îles du Vent, où 60% des électeurs de Tahiti et Moorea ne sont pas allés voter samedi. Viennent ensuite les Raromata'i, puisque l'abstention y atteint 57,1%. Mais dans les autres archipels, la donne est toute autre. L'abstention tombe à 45,2% aux Tuamotu-Gambier et à 45,6% aux Marquises. Elle atteint en revanche 51,5% aux Australes.