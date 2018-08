L'effet French Bee déjà visible dans les chiffres du tourisme

D'abord les bonnes nouvelles : la fréquentation touristique de la Polynésie française progresse de 10,1% par rapport à juin 2017, avec 203 842 visiteurs. C'est le deuxième mois de suite que la Polynésie dépasse le seuil des 200 000 visiteurs, une performance que nous n'avions plus accomplie depuis 2009 !



Comme en mai, c'est avant tout la croisière (+63%) qui profite de cette explosion des visiteurs... Une tendance lourde depuis plusieurs années. En ce mois de juin, la progression est presque entièrement attribuable au retour du Paul Gauguin. Le bateau de croisière était en carénage en Australie l'année dernière... Les statistiques de ce mois de juin 2018 profitent donc du retour du navire, avec ses 1000 à 1200 touristes par mois.



Mais les hébergements terrestres ont aussi eu un bon mois, avec une hausse de la fréquentation de +2,8%. Le nombre de nuitées touristiques vendues bondit même de +14,6% par rapport à l'année précédente, car les croisiéristes réservent aussi quelques nuits en hébergement terrestre marchand avant de monter sur leur bateau.



LES GRANDS HÔTELS À LA PEINE, LES PENSIONS DE FAMILLE À LA FÊTE



Après ces bonnes nouvelles, la surprise vient de la baisse de 2,5% de la fréquentation hôtelière, soit presque 400 chambres louées en moins en juin. Le coefficient de remplissage des hôtels baisse encore plus, à -4%, à cause de la réouverture du Tahiti Nui, fermé l'année dernière à cause des inondations. Cette réouverture augmente le nombre de chambres disponibles alors même que la demande pour ce type d'hébergement était en légère baisse. Du coup comment expliquer ce trou d'air dans les hôtels alors que la fréquentation en hébergement terrestre est censée augmenter ?



Ce mystère a une réponse très simple : si les hôtels ont connu une légère baisse, ça veut dire que le mois de juin a été particulièrement bon pour la petite hôtellerie familiale, comme les pensions de famille. La location touristique de type AirBnB a sans doute également profité de cette augmentation, mais l'Institut n'a pas de chiffres sur ce marché tout neuf.



Ces chiffres surprenants sont donc dus en partie à la bonne santé de la croisière, et en partie à une transformation de la clientèle de nos hébergements terrestres. pour ce deuxième point, la raison la plus évidente est le lancement de French Bee le 12 mai 2018, la compagnie à bas coût ayant pris 10% de part de marché dès juin !



UN "EFFET FRENCH BEE" ?



La compagnie aérienne française disait viser un tourisme plus populaire, principalement d'origine française. Et effectivement, les chiffres montrent que les arrivées de visiteurs Métropolitains ont fortement augmentées (+26,5% par rapport à juin 2017 !), tout comme les visiteurs du reste de l'Europe (+22%). Il semble que ces nouveaux touristes métropolitains ont très largement plébiscité la petite hôtellerie familiale.