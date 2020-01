L’économie du partage prend sa part au fenua

Le grand frein à cette économie est le changement des mentalités. Bien que cette mouvance soit internationale, les habitudes ont la dent dure en Polynésie. Min Gnouk Montay, gérante de Ride my boat, s’occupe de la mise en relation entre propriétaires de bateau et potentiels locataires. Selon elle, « les propriétaires ont du mal à être réactifs et à entrer dans le mode d’utilisation de la plateforme Ride my boat, à répondre aux demandes. Quant aux locataires, ils ne comprennent pas forcément le rôle d’intermédiaire que je joue et ils pensent que c’est moi qui possède les bateaux qu’ils souhaitent louer… Il faut vraiment éduquer les consciences des membres de la société. »



Un autre aspect important de ce modèle économique émergent est sa fiscalité. En effet, il faut encadrer ces nouvelles professions. Le ministre Teva Rohfritsch estime qu’il s’agit d’un « mouvement mondial qu’il est nécessaire d’intégrer ». Mais il reconnaît qu’il « n'existe pas de cadre fiscal spécifique à ce genre d'activité ». Alexandre Woog donne des pistes de réflexion : « En France, l'économie de partage a commencé à exploser à partir de 2012, mais cela fait un an et demi seulement qu'il y a un vrai cadre à cette économie. Aujourd'hui, en France, on doit déclarer ses revenus à partir d'un certain seuil, on a une imposition à partir d'un certain seuil. Et puis à partir d'un autre seuil, tu deviens un professionnel et tu n'es plus un particulier qui fait du collaboratif… »



Selon le professionnel, ce n'est qu'à partir du moment où "le business deviendra vraiment important que les politiques s'y intéresseront". "C'est là qu'il faudra de l'intelligence politicienne, car il ne faudra pas tuer la dynamique dans l'œuf."