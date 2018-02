L’économie bleue, source de développement pour le Pays

PAPEETE, 1er février 2018 - L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer et l’Institut d’Émission d’Outre-mer publient cette semaine un état des lieux de l’économie bleue dans l’Outre-mer. L’occasion de faire un point sur la réalité et les perspectives de ce secteur composite de l’économie polynésienne.En 2017, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié un rapport sur le potentiel de l’économie de la mer à l’horizon 2030. Les projections de l’organisme démontrent que ce secteur d’activités pourrait connaitre dans les 15 prochaines années une croissance supérieure à la croissance économie mondiale, en termes de valeur ajoutée et d’emploi. Si les tendances actuelles se poursuivent, la valeur ajoutée mondiale des activités maritimes pourrait doubler (3 000 milliards USD), tandis que sa contribution à la valeur ajoutée totale (2,5 %) se maintiendrait. L’aquaculture marine, l’éolien offshore, les activités de transformation de poisson et la construction et réparation navale devraient être particulièrement dynamiques. A l’échelle planétaire, 40 millions d’emplois sont à la clé.Avec 5 millions de kilomètres carrés d’espace maritime dans sa zone économique exclusive, la Polynésie française représente le premier espace maritime français, lui-même deuxième domaine maritime au monde (11 millions de km2). Petit tour d’horizon des réalités et des niches de développement de l’économie bleue polynésienne.