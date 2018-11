L'économie bleue polynésienne présentée aux Assises de l'économie de la mer

BREST (Bretagne), 28 novembre 2018 - Teva Rohfritsch, le numéro 2 du gouvernement de la Polynésie française et ministre en charge de l'Economie bleue a présenté les filières de ce secteur d'activité au fenua et leurs spécificités, ce mercredi en clôture des Assises de l'économie de la mer.



L'édition 2018 des Assises de l'économie de la mer s'est tenue à Brest, les 27 et 28 novembre. Pendant ces deux jours de conférences et de débats, plus de 70 intervenants ont échangé leurs idées devant les décideurs de la filière. Des atouts portuaires français au succès du nautisme ou de la croisière, en passant par les énergies renouvelables, le numérique, la défense et le tourisme, les sujets ont été nombreux, riches et variés, et ont couvert l’ensemble du secteur.



Cette année, la Polynésie française a été à l’honneur avec la participation de Teva Rohfritsch, qui a présenté nos filières de l’économie bleue en clôture des Assises. Le vice-président a tenu à souligner que les filières maritimes fonctionnent au fenua en respectant les principes d’un développement durable.



Le Teva Rohfritsch a insisté à cette occasion sur la pression forte qui règne sur l’ensemble du bassin Pacifique anglophone, notamment en matière de pêche asiatique. Il a aussi rappelé qu’il y avait un marché Pacifique de 32 millions d’habitants et de 25 000 îles à prospecter en faisant de la Polynésie française le porte-avion du savoir-faire français, notamment en matière de nouvelles technologies : constructions navales, énergies des mers, ou encore exploration des fonds sous-marins.



Un point a été fait sur la perliculture, l’aquaculture, le tourisme et la croisière, sans oublier les énergies marines renouvelables. Ce fut ainsi l’occasion pour Teva Rohfritsch de réaffirmer la volonté du gouvernement de la Polynésie française de s’ouvrir à toutes les perspectives en invitant les acteurs du monde maritime national et ultra-marin à créer la croissance et le développement des emplois liés à la mer en Polynésie française.