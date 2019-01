L'école primaire de Saint Paul fêtera ses 60 ans le 26 janvier

PAPEETE, le 19 janvier 2019 - Pour ce grand événement, l'établissement organisera des courses à pied, à partir de 15 heures, en partenariat avec l'AS Aorai, section athlétisme. Les courses seront ouvertes aussi bien aux licenciés qu'aux non licenciés. Les inscriptions seront encore possibles sur place jusqu'à 13 heures.



Les foulées des 60 ans de Saint Paul seront sous la houlette de la classe CM2 E, en partenariat avec l'AS Aorai section athlétisme.



Les participants auront plusieurs courses à leur disposition : la Baby Run, l'Eveil athlétique, la Family Run et les Foulées des 60 ans.



Les courses sont ouvertes aux licenciés de la Fédération d'athlétisme, aux licenciés scolaires des associations suivantes : ASSEP, USEP et USSP. Les non licenciés de la FAPF ou à la FFA ou à la FTT (triathlon) pourront également y participer. Par contre, vous devrez fournir " un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ou du triathlon en compétition datant de moins d’un an le jour de la course ou une copie sera exigé lors de l’inscription ", indique un communiqué.



Pour celles et ceux qui voudront participer à cet événement sportif, vous avez jusqu'à samedi 14 heures pour vous inscrire. Le tarif pour les inscriptions tardives est fixé à 2 000 francs.



Le départ de la première course se fera à partir de 15 heures. L'avenue du Chef Vairaatoa sera donc fermée entre le rond-point au niveau du lycée Saint-Joseph et celui du snack Madeleine. Par contre, pour la dernière course, les athlètes se rendront jusque dans les rues de Fare Ute (voir plan ci-dessous). Prenez donc vos dispositions.