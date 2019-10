L'école du chiot fait sa première rentrée

Et sa classe a un beau succès. “Il y a de plus en plus de monde parce que les gens se rendent compte de l'importance de sociabiliser le chiot”, explique-t-elle. “Tout le monde peut apprendre un 'assis', 'couché' à la maison, mais personne n'a 15 chiots à domicile où on peut les lâcher, faire du bruit... L'importance, c'est les interactions que le chiot va avoir. Là, il y a 15 chiots mais il y a aussi beaucoup de monde, des enfants, des adultes, des personnes âgées... Tout ça favorise la socialisation du chiot.”



Mais l'école du chiot n'est pas qu'un exercice pédagogique canin... “On apprend aussi au maître à comprendre son chien et à se faire comprendre du chien. C'est l'école du chiot, mais aussi l'école du jeune maître ! On leur apprend le code canin, un véritable dictionnaire du langage canin.”



Véronique donne aussi ses conseils de base pour le maître d'un jeune chiot qui n'aurait pas l'occasion de l'amener au Club Canin : “l'essentiel c'est de le sortir le plus possible une fois ses vaccinations à jour. Il faut l'amener dans un maximum de lieux divers et variés. Des foires, la poste, la plage, des amis qui ont des chiens avec qui ça se passe bien... Comme ça il aura plein d'expériences différentes qu'il aura vécues avant ses six mois et il sera beaucoup plus à l'aise dans ses poils. Si on le laisse enfermé chez lui pendant six mois, il sera très craintif. Il aura peur de tout parce qu'il n'aura rien vu !"