L’école du bout du monde prépare sa rentrée scolaire

Johnny Biret est le nouvel inspecteur de l’éducation nationale pour la circonscription des Tuamotu Gambier. Il a débuté sa carrière en tant qu’enseignant à Huahine, puis il a continué à exercer à Papeete avant de devenir conseiller pédagogique aux Tuamotu pendant six ans.



Fort de votre expérience aux Tuamotu, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les enseignants dans des îles aussi éloignées ?

Le problème principal c’est la géographie qui crée l’isolement. L’isolement c’est ce qui pèse le plus sur la population et cela concerne aussi les enseignants. Un professeur des écoles qui se trouve dans une île difficilement atteignable pour les formations, par exemple. En terme de formation continue, ces îles qui sont réparties sur un territoire de la taille de l’Europe avec des moyens de communication assez faibles posent un souci. Malgré tous les moyens financiers investis par l’Éducation dans les différents outils de formation des enseignants pour qu'ils aient le même niveau de connaissances que ceux de Tahiti, il y aura toujours un petit décalage avec la distance et l’isolement. Les moyens sont assez conséquents et nous essayons d’être efficaces avec les moyens mis à notre disposition.



À Hereheretue par exemple, il n’y a pas de connexion internet et l’enseignant titulaire en poste depuis trois ans a indiqué n’avoir reçu la visite d’un inspecteur et d’un conseiller pédagogique qu’une seule fois…

Hereheretue c’est très particulier parce qu’effectivement notre seul moyen de l’atteindre est soit d’affréter un bateau, soit de profiter des tournées gouvernementales. Si nous prenons la goélette, nous sommes obligés d’attendre la prochaine qui parfois est prévue un mois après. Logistiquement parlant, ce n’est pas possible de bloquer un formateur ou un inspecteur sur une île pendant un mois. Nous avons quand même 43 écoles dans la circonscription, c’est assez complexe.

Le numérique est un moyen de désenclavement notamment en terme de formation pour les enseignants qu’il faut mettre en avant. La visioconférence et la téléformation, et l’application Magistère (en application en métropole), nous permettent de faire des formations à distance avec des vidéos, des documents audio, mais pour que nos enseignants dans les îles puissent accéder à cela, il faut a minima le haut débit…pour l’instant un certain nombre d’îles n’ont même pas encore internet. La connexion est le grand défi des Tuamotu. Si nous arrivons à mettre en place cela, nous aurons une amélioration du suivi des enseignants et des élèves aussi.



Pour vous le haut débit permettrait de faire des écoles du bout du monde des écoles d’excellence et plus des écoles au rabais ?

Les écoles dans les îles éloignées ne sont pas des écoles au rabais, ce sont des écoles qui vivent avec leur temps et avec les moyens qu’ils ont. Attention, internet et le numérique ne veulent pas dire excellence, loin de là. On peut très bien avoir ces outils et ne pas savoir les utiliser, là on n’est pas excellent du tout. Pour moi, l’école de l’excellence est liée à la formation de l’enseignant. Un maître de qualité, même sans internet et haut débit, peut faire des enfants des îles éloignées, des enfants brillants qui réussissent. Nos anciens l’ont prouvé. Notre génération n’a pas vécu avec le haut débit, nous avons réussi. Internet est un atout, un plus, mais ce n’est pas la panacée.



Donc avant qu’internet et le haut débit n’arrivent comment aller vous assurer le suivi de ces enseignants ?

Nous avons le téléphone et le fax qui passent assez facilement. Nous avons toujours fonctionné comme cela. Avant nous fonctionnions avec Radio Mahina à Tematangi par exemple.

Nous organisons aussi des sessions de formation au début des vacances. Nous accueillons les enseignants à l’inspection. Les conseillers pédagogiques sont là pour mettre en place des formations individualisées. L’enseignant prend un peu sur son temps libre pour travailler sur les nouveautés et les dernières directives.