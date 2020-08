L'école To'ata et deux classes du Diadème et de Gauguin fermées

Dans un communiqué, le Pays a annoncé un cas confirmé de Covid-19 à l’école To'ata ainsi que deux autres personnes dans deux classes des lycées Diadème et Paul Gauguin. Par précaution, jusqu’au lundi 24 août au matin, l'école To'ata sera donc fermée et il est demandé aux élèves de la classe de seconde 5 du lycée Gauguin et de la classe de première STI2D 1 du lycée Diadème de rester confinés à titre préventif jusqu’au lundi 24 août. Le bureau de la veille sanitaire, en charge de l'enquête sanitaire, contactera les personnes concernées.