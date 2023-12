L'école Timi Harris de Tiputa à Rangiroa obtient le label “école en santé”

Rangiroa, le 18 décembre 2023 - L'école Timi Harris de Tiputa a été honorée, mercredi 13 décembre, en recevant le label “école en santé”. Après deux années de dévouement et d'efforts soutenus, cette reconnaissance témoigne de l'engagement de toute la communauté éducative en faveur de la santé et du bien-être des élèves.



L'école Timi Harris de Tiputa, à Rangiroa, a reçu, mercredi 13 décembre, le label “école en santé”. La cérémonie de remise du label a été marquée par la présence de Fatiha Inza, inspectrice de la circonscription des Tuamotu-Gambier, ainsi que de représentants de la direction de la santé et des autorités et de la commune. Ce succès est le fruit de la collaboration étroite entre l'équipe pédagogique, les élèves, les parents d'élèves et les partenaires de l'école.



Pour obtenir ce label, l'école Timi Harris a dû mettre en place dix actions concrètes en faveur de la santé et du bien-être de ses élèves. Mercredi matin, les enseignants avaient organisé des ateliers explicatifs afin de présenter ces actions. Les thématiques abordées lors de ces ateliers étaient variées, allant de l'environnement au tri des déchets et leur valorisation, en passant par l'alimentation saine et variée, l'hygiène de vie et le sport. Grâce à ces ateliers, les enfants ont pu prendre conscience des enjeux liés à la santé et ont été sensibilisés à l'importance de prendre soin de leur corps et de leur environnement.



Une implication de tous



Ramona Snow, la directrice de l'école, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cet accomplissement. Elle a tenu à souligner “l'implication exemplaire” des enseignants, des élèves, des parents d'élèves et des partenaires de l'école. Elle s'est également dit “fière” de voir l'école Timi Harris devenir la première école des Tuamotu à obtenir ce label.



Cette reconnaissance ne fait que renforcer la réputation de l'école Timi Harris en tant qu'établissement soucieux de la santé et du bien-être de ses élèves. Elle servira également d'inspiration à d'autres écoles pour suivre cet exemple et mettre en place des actions similaires.



L'école Timi Harris de Tiputa démontre ainsi que l'éducation ne se limite pas aux connaissances académiques, mais qu'elle englobe également la promotion de modes de vie sains et équilibrés.