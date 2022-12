L'école Tamarutuitui inaugurée à Bora Bora

Bora Bora, le 6 décembre 2022 - La commune de Faanui vient d’être dotée d’une nouvelle école élémentaire en remplacement de l’ancienne, devenue vétuste. L’inauguration a eu lieu lundi.



Ce 5 décembre n’était pas un lundi comme tous les autres pour Adèle, directrice de l’école primaire Temarutuitui de Faanui. En effet, Édouard Fritch, président de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, maire de Bora Bora et président de l’assemblée, et Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, entre autres, étaient présents sous le préau de l’école pour inaugurer les nouveaux locaux. La cérémonie a débuté par un chant a cappella entonné par les 305 élèves qui attendaient la délégation avec impatience. L’assistance était sous le charme et l’on pouvait deviner quelques larmes d’émotion sur certains visages, notamment ceux des personnes âgées, venues également pour fêter le Noël des matahiapo organisé par la mairie en ce même jour. Gaston Tong Sang a d'ailleurs précisé en fin de discours et après la prière de bénédiction que “l’objectif aujourd’hui est aussi d’établir un lien entre les générations.”



L'établissement pourra accueillir ses quelque 300 élèves dans 11 salles de classe flambant neuves. Depuis le début des travaux il y deux ans, une partie des élèves (du CP au CM2) était délocalisée à Vaitape dans l’ancien collège. Le chantier a pris fin il y a quelques jours pour le plus grand bonheur de la directrice : “J’ai hâte que les enfants soient de nouveau tous réunis dans la même école, ce sera le premier jour de la rentrée, en janvier.”

Bien-être à l'école



Satisfaction partagée par Ricardo, professeur des écoles : “Nous étions bien installés à Vaitape mais nous sommes contents de retrouver notre école.” Il est effectivement facile de comprendre, en voyant les nouvelles installations, que le cadre de travail sera idéal pour dispenser un enseignement de qualité. Un système d’évacuation de la chaleur dans toutes les salles de classe a même été pensé par les architectes. Maîtresse Caroline, comme tout le monde la nomme sur la Perle du Pacifique, rajoute : “Nous sommes tellement ravis de revenir chez nous. Les enfants sont d’ici, certains peuvent de nouveau venir à l’école à pied.” Interrogée à ce sujet, la ministre de l’Éducation précise que c’est la continuité de la politique du bien-être à l’école qui est de mise dans cet établissement. “Ici, les enfants seront bien accueillis et bien encadrés, avec un environnement tout à fait adéquat”, avant de préciser le financement du projet : “Il ne faut pas oublier que c’est un projet communal puisque le premier degré est financé par le FIP [fonds intercommunal de péréquation], État-Pays-Commune.” Effectivement sur un investissement total de 395 millions de Fcfp, le FIP en a pris en charge 95 % et les 5% restants l'ont été par le fonds communal.



Plus tôt dans la journée, la délégation d’officiels avait assisté à l'inauguration de l'atelier communal Povai, qui regroupe différents services techniques de la commune. Elle avait également participé à une cérémonie de pose de la première pierre du futur centre pour personnes handicapées Taure’a Hau, situé près du centre de dialyse, à ʻĀmanahune .

Un futur centre pour enfants et adultes porteurs de handicap La première pierre du centre Taure’a Hau a été posée lundi en présence notamment de la ministre en charge des personnes non autonomes, Virginie Bruant. Il pourra accueillir plus d’une vingtaine d’enfants et adultes porteurs de handicap. Le projet est porté par l’association Pu Turu Tama Here No Bora Bora, présidée par Giselle Mana.



Rédigé par Laurent Jindra Nij le Mardi 6 Décembre 2022 à 19:11 | Lu 192 fois