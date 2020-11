L'école Tama Nui démarre sa reconstruction

Tahiti, le 16 novembre 2020 - Les autorités du Pays et de la ville de Papeete ont procédé lundi à la pose de la première pierre pour la reconstruction de l’école maternelle Tama Nui, à Paofai. Le coût des travaux s'élève à près de 700 millions de Fcfp, financé à 95% par le Fonds Intercommunal de péréquation (FIP) et sur fonds propres de la ville de Papeete. Les travaux doivent durer deux ans.



L'école maternelle Tama Nui, à Papeete, fait peau neuve. Edouard Fritch, président du Pays, et Michel Buillard, maire de la capitale, ont procédé lundi à la pose de la première pierre pour la reconstruction de l'établissement scolaire, qui fête ses 55 ans cette année. L'école accueille 206 enfants, issus de Papeete et des communes voisines, répartis dans huit salles de classe.



Le montant des travaux s'élève à près de 700 millions Fcfp, et est financé à 95% par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP), et sur fonds propres de la ville de Papeete. La durée du chantier sera de deux années.



L'école sera entièrement reconstruite en appliquant les dernières normes en vigueur, notamment en matière écologique, de ventilation et d'isolation acoustique et thermique. Cette démarche aura aussi l'avantage de réduire les coûts de fonctionnement et d'entretien, ainsi que le bilan carbone de manière significative. Orientée vers le numérique, l’école disposera de l’accès à internet dans toutes ses classes.



Par ailleurs la commune de Papeete s'est engagée depuis quelques années dans l'ouverture de classes de tout-petits adaptées. Une section des tout-petits accueillera ainsi vingt enfants. Elle disposera d'un aménagement spécifique, avec une classe séparée, un jardin et une cour appropriés et une aide maternelle.