L’éco-escale de Maud Fontenoy

Tahiti, le 13 octobre 2022 – Maud Fontenoy est de retour à Tahiti, dans le cadre de sa collaboration avec Cécile Gaspar, annoncée ce jeudi, dans les locaux de leur partenaire Air Tahiti Nui. Elles ont pour projet de mettre en place des programmes éducatifs de sensibilisation à la protection de l’environnement marin, destinés à 55 000 écoles primaires de Polynésie et de métropole.



En partenariat avec Air Tahiti Nui, Maud Fontenoy, célèbre navigatrice également connue pour son engagement envers la sauvegarde de l’environnement marin, est de retour à Tahiti dans le cadre d’une collaboration avec Cécile Gaspar, ambassadrice de Air Tahiti Nui et cofondatrice de l’association Te mana o te moana (Le pouvoir de la mer). Ce jeudi dans les locaux de l’entreprise, les deux militantes pour la protection marine se sont exprimées sur l’objet de leur projet. “Réaliser des programmes éducatifs pour valoriser en métropole, les actions réalisées en Polynésie, et inversement”. Ces outils pédagogiques, qui bénéficieront à 55 000 écoles primaires, représentent un échange entre deux territoires différents et permettent de partager le savoir-être et le savoir-faire de chacun. En passant par l’éducation à la mer, les deux passionnées espèrent sensibiliser le plus grand nombre afin que la nouvelle génération soit porteuse de message dès son plus jeune âge. D’autant qu’elles n’ont pas manqué de noter que nombreux sont ceux qui n’ont jamais navigué sur l’eau, voire qui n’ont jamais vu la mer (notamment pour ceux de la métropole). L’objectif est de faire évoluer les mentalités et inciter la population à adopter des comportements bienveillants à l’égard de l’environnement. À noter que l’objectif est visiblement en bonne voie de réalisation puisque “l’on n’aura jamais autant parlé de la préservation de l’environnement marin qu’en ce moment’”, comme l’expliquent Maud Fontenoy et Cécile Gaspar.



Moins de plastique à bord



À la suite des actions menées par Maud Fontenoy, la publication de son 26e livre intitulé Océanes, Les Femmes au secours de la mer et le tournage d’un documentaire en Polynésie française sont actuellement en cours d’aboutissement. Le principe de ces œuvres est de mettre en valeur les relations que les diverses populations ont avec la mer. Pour rappel, Maud Fontenoy a un lien symbolique avec le fenua. Elle est la première femme à avoir traversé l’océan Pacifique à la rame, en solitaire, avant de mettre un pied en Terre des hommes à Hiva Oa.



Par ailleurs, la compagnie d’Air Tahiti Nui se dit impliquée dans la préservation de l’environnement avec, notamment, la réduction de 20% de ses émissions de gaz à effet de serre et la diminution de plastiques à bord. Elle s’engage à poursuivre ses efforts d’écoresponsabilité en tentant de mettre en pratique la politique “zéro plastique”. De plus, en tant que partenaire, la compagnie polynésienne participe au concept de programme éducatif sur la sauvegarde des océans, en proposant à bord le livre de Maud Fontenoy, Un Océan de solution.