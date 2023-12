L'e-sport en fête à la présidence

Tahiti, le 10 décembre 2023 - Les finales de la première édition du Rockstar E-sport championship se sont tenues, vendredi, à la présidence. Pendant plus de trois heures les gamer polynésiens ont fait le show sur Fortnite, EA Sports FC 24, Super Smash Bros Ultimate et Street Fighter 6. Une deuxième édition de cet événement est d'ores et déjà prévue pour l'année prochaine.



La date du 7 décembre 2023 restera certainement gravée dans la mémoire des gamer polynésiens. Ce vendredi, cette communauté longtemps ignorée des pouvoirs publics, s'est retrouvée sous le chapiteau de la présidence pour disputer les finales de la première édition du Rockstar E-sport championship. Avec 500 000 francs de prize money en jeu, la RESC marque un gros tournant dans l'e-sport polynésien. “La marque Rockstar sponsorise déjà ce type d'événements en métropole et elle est partenaire aussi sur des jeux vidéo. On rentre aussi dans cette logique que ces compétitions se développent de plus en plus à l'étranger. Et il nous a paru logique, avec Salt Event, d'organiser cet événement pour donner l'opportunité à tous les joueurs polynésiens d'accéder à ce type de compétition”, a indiqué Jérôme Begot, gérant de Foodeez et représentant de la marque Rockstar en Polynésie.



Et de la bouche de nombreux joueurs présents vendredi soir à la présidence, un événement de cette envergure était en effet attendu depuis un moment. “On est à la présidence. Pour moi cela veut dire que l'on prend l'e-sport et la communauté des gamers au sérieux”, confie Teva. “Pendant longtemps, et encore maintenant, on souffre un peu de l'image du geek asocial, renfermé sur lui et qui est un peu demeuré. Mais c'est bien de voir que les mentalités évoluent.”



“À la base avec les partenaires on voulait organiser l'événement dans un hôtel”, ajoute pour sa part le gérant de la salle de jeu Ingame Tahiti, Junior Teinaore. “Et puis j'ai eu l'idée de proposer au président du Pays, qui a affiché son soutien au sport électronique, d'organiser les finales à la présidence. À ma grande surprise il a répondu oui. Et ça c'est vraiment génial. C'est là qu'on voit tout l'intérêt que porte le gouvernement sur l'e-sport.”

“De la pression” et du show “on stage” Et pour aborder la compétition à proprement parler, des phases de qualification se sont tenues au début du mois de novembre sur cinq jeux : Fortnite, EA Sports FC 24, Super Smash Bros, Street Fighter 6 et League of legends. L'idée au travers de la sélection de jeu était d'avoir un large panel de joueurs. Par exemple pour Fortnite, la communauté est beaucoup plus jeune que celle de Smash Bros, de Street Fighter et de League of legends.



Les meilleurs joueurs sur ces différents jeux se sont donc retrouvés vendredi sous le chapiteau de la présidence pour en découdre et pour jouer pour la première fois “on stage” devant du public. La finale de Fornite a ouvert les hostilités. Elle a opposé l'équipe des “Il” et celle des “On Top”. Une finale à sens unique pour les “Il” qui ont dominé leur sujet avec une victoire par 15 manches à 3.



Place ensuite au football à la finale de l'EA Sports FC 24 qui a opposé “Tahiti_Winner” à “Micka”. Disputée en BO3, c’est-à-dire au meilleur des trois manches, cette finale a vu la victoire de Morehau Mons, alias Tahiti_Winner, qui a choisi l'équipe de France pour l'emporter. “Ça fait vraiment plaisir de gagner ce tournoi, d'autant plus devant un public assez nombreux. Ça m'a mis un petit coup de pression quand je suis monté sur scène”, a indiqué Morehau. Ce dernier nourri d'ailleurs toujours le rêve de passer professionnel dans l'e-sport. “Grâce à ce type d'événements on va gagner en visibilité. Je ne vais pas dire à Tahiti que l'on a le niveau des joueurs étrangers, mais si on s'entraine dur on peut y arriver. J'en suis certains.”

L'ambiance monte d'un cran avec les jeux de combat La soirée s'est ensuite achevée avec les finales des jeux de combat : Ultimate Smash Bros et Street Fighter. Et si l'ambiance était déjà chaude, la température est montée d'un cran encore pour clôturer en beauté cette première édition de la Rockstar E-sport championship.



Pour Ultimate Smash Bros, “Skotono” avec son Captain Falcon a pris le meilleur dans son BO5 sur “Dark” et son “Ramus”. “Jouer comme ça sur une scène c'était vraiment une superbe expérience et j'ai beaucoup apprécié”, a indiqué Manuarii Chen alias Skotono. “Pour une première édition c'est vraiment génial de voir autant d'engouement pour les jeux vidéo. Et au vu du succès de cette première j'ai hâte de voir les prochains tournois.”



Et pour Street Fighter les deux finalistes, “Vigolegas” avec A.K.I et “Sanjo” sur Luke ont clôturé la soirée en apothéose avec des combats de très haut niveau. Finalement Vigolegas a pris le meilleur sur son rival. Les organisateurs de la Rockstar E-sport championship ont d'ores et déjà prévu une deuxième édition de leur événement l'année prochaine. De quoi ravir à coup sûr la communauté de gamer au Fenua.

