L’aventure commence pour les candidats de la Nescafé star

Portrait des 12 candidats





Norleen Cuthers, 21 ans

Elle a toujours accordé une place importante à la musique. Étudiante, elle participe à la Nescafé Star fortement encouragée par sa famille et ses amis. Persuadée de faire de belles rencontres, elle se teste en dépassant ses limites pour découvrir une nouvelle facette d’elle-même. Elle espère ressortir grandie de cette nouvelle expérience.



Mélodie Delabarre, 31 ans

Passionnée de musique depuis son enfance, elle a choisi d’en faire son métier. Elle a déjà participé d’autres concours de chant, dont celui de The Voice France.

Elle espère grâce à la Nescafé Star poursuivre ses exploits dans sa carrière d’artiste chanteuse et apprendre un maximum. Elle espère vivre de beaux échanges avec passion, et poursuivre ses rêves.



Hotu Deloos, 21 ans

Garde malade, militaire volontaire, il n’en oublie pas pour autant sa passion du chant.

Il a été encouragé par sa famille et son entourage à s’inscrire à la Nescafé Star cette année. Ce qu’il aimerait, grâce à cette aventure, c’est apprendre encore et toujours, et vivre pleinement sa passion.



Ravahere Hart, 17 ans

Lycéenne, elle a choisi la musique comme moyen d’évasion. Elle souhaite partager sa passion avec le public grâce à l’expérience qu’elle vit avec ce concours. Elle a voulu saisir cette opportunité pour rencontrer de nouvelles personnes et passer de bons moments dans la musique.



Kurt Opeta, 19 ans

Étudiant, passionné de musique, ce jeune homme des îles a choisi ce moyen d’expression pour s'épanouir et aussi créer son propre groupe de musique ! Son grain de voix et sa passion l’ont guidé vers la scène de la Nescafé star où il souhaite apprendre un maximum. Poussé par son entourage, il veut partager sa passion et valoriser sa musique.



Mathilde Saradin, 21 ans

Elle a réussi à allier musique et études. Grâce à ces nouvelles portes qui se sont ouvertes à elle il y a quelques semaines, elle souhaite partager et transmettre cette passion qu’elle a pour la musique. Poussée par l’envie de renforcer son expérience musicale et de partager cette passion avec toute la Polynésie, c’est la bonne renommée du concours qui l’a motivée à auditionner.



Tauarii Tamatoa, 28 ans

Agent commercial itinérant, passionné de musique depuis son enfance, la Nescafé Star est pour lui une opportunité de s’améliorer et développer encore plus ses talents d’artiste. Au-delà des encouragements de ses proches, ce qui le motive c'est surtout de vivre une belle aventure humaine en rencontrant et partageant sa passion avec d'autres personnes.



Yann Teiho, 25 ans

Originaire de Mataiea, cet étudiant a toujours su que la musique faisait partie de sa vie. Jeune passionné, il souhaite franchir la scène de Manu Iti lors du concert final et partager sa musique avec le public. En s’inscrivant au concours, il a répondu favorablement aux encouragements de ses proches, il espère vivre une nouvelle expérience avec des talents incroyables.



Anui Teihoarii, 20 ans

Originaire de l’île de Bora Bora, ce jeune homme aime chanter. Il s’occupe des animations musicales dans les hôtels de son île. Pour lui, la Nescafé Star est une opportunité de grandir et de se faire une place dans le monde de la musique. Il a fait spécialement les déplacements pour le concours.



Herman Tepapa, 27 ans

Il est le deuxième talent originaire de Bora Bora. Animateur radio, il partage sa musique avec tout son entourage. Il espère faire de nouvelles rencontres musicales et améliorer ses talents. Pour lui, la Nescafé Star est non seulement un événement qui permet de mettre en avant l'amour de la musique, mais surtout de la partager au maximum.



Mael Teriihoania, 17 ans

Jeune lycéenne, elle connaît déjà la scène car elle a participé à des concours de chant comme Patitifa. Maël souhaite retenter sa chance et remontrer ses talents de chanteuse au public polynésien.



Tahiarii Teuira, 36 ans

C’est l’ainé des candidats. Épanoui dans la musique, il souhaite se révéler au public polynésien en montant sur la scène de Manu Iti lors du concert final. Pour lui, la musique lui permet de s’exprimer et de s’évader. C’est sa femme qui lui a donné la motivation de s’inscrire au concours.