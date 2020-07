L’avenir du secteur agricole en question

Tahiti, le 1er juillet 2020 - La Chambre d’agriculture a organisé mardi la première réunion de concertation avec les professionnels du secteur dans le cadre des travaux pour la définition du schéma directeur de l’agriculture 2021-2030.



Des travaux préparatoires ont été initiés l’année dernière, pour la définition du schéma de l’agriculture de la Polynésie française 2021-2030. Ces travaux s’appuient sur des missions d’expertise de l’Institut de recherche et d'applications des méthodes de développement, du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et de la Chambre de l’agriculture de Nouvelle-Calédonie.



Cet état des lieux a permis d’identifier 29 stratégies et 300 actions. Le schéma de l’agriculture devra s’appuyer sur l’une de ces stratégies avec l'objectif de permettre, à l’horizon 2030, au secteur de l’économie verte de répondre à la fois aux besoins alimentaires des Polynésiens et à la nécessité de créer de l’emploi.



C’est la matière qui a servi de base à la journée de concertations organisée mardi à Pirae par la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) avec les professionnels du secteur primaire. En amont de cette réunion, la CAPL avait lancé une large consultation par e-mail afin de recenser le maximum d’avis et de permettre à tous de s’exprimer, même les plus éloignés géographiquement de Tahiti.



Le projet final du schéma directeur de l’agriculture doit être présenté au gouvernement et à l’assemblée de la Polynésie française dans les mois à venir.