L’avenir de la cargaison du Shen Gang Shun toujours en suspens

Mais toutes ces demandes risquent d’être en réalité un peu plus compliquées et plus lentes que prévu, notamment à cause de la forte houle saisonnière. En effet, si selon l'avocate des armateurs du Shen Gang Shun, Me Anne-Laurence Michel, « les armateurs sont tout à fait d'accord sur les conditions de tri des déchets » par contre « ils critiquent vivement les autres observations ».

À commencer d’abord « sur un retirement des déchets par la voie lagonaire, aucune interdiction n'a été opposée aux armateurs ; des observations ont été formulées pour obtenir plus d'informations sur le plan de travail et les réponses sont en cours de rédaction. Il faut savoir que le retirement côté océan est actuellement impossible compte-tenu de la forte houle saisonnière », souligne l’avocate avant de préciser que « le retirement des déchets de poissons ne peut reposer sur une question d'urgence. La seule et unique préoccupation, de tous et de chacun, est de procéder à un retirement propre, en préservation du milieu marin et de l'environnement, en tenant compte des conditions météorologiques locales. Imposer un calendrier, sans référence à ces préoccupations, révèle une méconnaissance profonde des opérations à mener dans le respect de la protection de la flore marine et des habitants de l'atoll de Arutua. »