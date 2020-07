L'autobiographie de Teheiura en prévente

TAHITI, le 21 juillet 2020 - « Aventurier dans l’âme » l’autobiographie de Teheiura Teahui, le ‘aito polynésien, est en prévente. Elle sera disponible en librairie le 20 août. Traitant de sujets aussi variés que son enfance, son arrivée en France, la langue tahitienne ou les coulisses de l’émission Koh-Lanta, le livre de Teheiura vous invite à partager les coulisses de l’émission qui l’a fait connaître, ainsi que son parcours de vie atypique.



Teheiura Teahui, candidat emblématique de quatre saisons de Koh-Lanta publie son autobiographie. L’ouvrage de 232 pages retrace les racines et le parcours de celui qui est devenu l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur des aventuriers de Koh-Lanta, quand bien même il a à chaque fois été éliminé avant d'atteindre le titre suprême de "Héros".



Le 'aito de Koh-Lanta se livre et retrace son parcours personnel depuis une enfance baignée dans la culture traditionnelle de son île natale de Tahaa jusqu'à sa dernière participation à l’émission début 2020.



Le texte incarne les valeurs profondes auxquelles il est attaché: la famille, le respect des autres, la loyauté, la gentillesse… Il se confie aussi sur les difficultés qu'il a éprouvé à s'adapter à la vie en métropole et sur les coulisses de l'émission qui l'a fait connaître.



Au dos du livre, Teheiura résume la philosophie de sa démarche : « Dans ce livre, je vais vous dévoiler un peu de mon enfance en Polynésie française, au cœur de la nature. Je partagerai avec vous ma culture d’origine, qui vous fera comprendre le changement radical de ma vie à mon arrivée en France. J’évoquerai le long parcours des différentes étapes de casting jusqu’au départ pour le jeu Koh-Lanta, lèverai également le voile sur les coulisses de l’émission et délivrerai mes impressions, mes joies, mes tristesses. »



« Aventurier dans l’âme » est en prévente dans toutes les bonnes librairies et sera disponible le 20 août.