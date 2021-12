L'augmentation du Smig actée

Tahiti, le 1er décembre 2021 - Comme prévu, le conseil des ministres a acté l'augmentation de 2% du Smig à compter du 1er décembre.



Conformément aux engagements pris avec l’intersyndicale et conformément aux annonces faites par le gouvernement et après l’avis favorable rendu par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le conseil des ministres a acté l’augmentation du Smig de 2% à compter du 1er décembre. En application de cette décision, le nouveau Smig horaire passe ainsi à 922,92 Fcfp, le montant du Smig mensuel pour 169 heures de travail passe lui à 155 973 Fcfp. Entre 16 000 et 17 000 personnes pourraient être impactées par cette hausse du Smig.