L'atoll de Arutua débarrassé de ses épaves

Tahiti, le 3 octobre 2022 - Le navire de pêche chinois Shen Gang Shun 1 et le voilier Lorraine D, échoués sur l'atoll de Arutua respectivement depuis en mars 2020 et en mars 2022, ne gâchent plus le paysage. Les opérations de démantèlement, menées par l'entreprise hollandaise K.M.S B.V. et financées par le Pays, sont terminées.



Deux épaves qui défiguraient l'atoll de Arutua aux Tuamotu ont été démantelées et retirées du récif. Le navire de pêche chinois Shen Gang Shun 1 s'était échoué sur l'atoll en mars 2020 et le voilier Lorraine D en mars 2022. Les opérations de démantèlement ont été menées par l'entreprise hollandaise K.M.S B.V.

Le remorqueur du prestataire et sa barge équipée d’une importante grue avaient quitté les Pays-Bas en février 2022. Les opérations sur l’atoll de Arutua ont commencé mi-juin et se sont terminés en fin de ce mois de septembre. Dans un communiqué, la Direction polynésienne des affaires maritimes (Dpam) précise les méthodes employées par l'entreprise européenne lors de ces opérations, notamment les exigences environnementales.

​Les restes recyclés en Amérique du Sud K.M.S B.V. avait pour mission de réduire au minimum de l’impact des travaux sur le récif corallien et de faire en sorte que les polluants se trouvant dans le navire chinois ne provoque aucune pollution marine ou terrestre (carburant, huiles, gaz des bonbonnes et chambres frigorifiques, peintures, piles, poissons et appâts putréfiés, sacs plastiques et fils nylon, affaires diverses …). Une fois la carcasse du Shen Gang Shun 1 retirée, les prestataires ont également remis en état le site d’échouement avec notamment le nettoyage des traces éventuelles d’hydrocarbures. L'épave du bateau de pêche n'a pas été coulée dans les eaux territoriales ni dans la ZEE de la Polynésie française. Les restes des épaves sont actuellement à quai à Motu Uta, la barge du prestataire étant en préparation pour son grand départ en fin de semaine vers l’Amérique du Sud. Les morceaux démantelés y seront remis à un organisme spécialisé dans le stockage et le traitement des déchets.



Pour rappel, le Shen Gang Shun 1 s'était échoué vers 5h30 du matin le 21 mars 2022 au Sud-Ouest de Arutua. Si jours plus tôt, le 15 mars 2020, il avait été contraint de faire escale à Tahiti pour réparer une avarie. Mais une nouvelle avarie, survenue après son départ, l'avait laissé dérivant aux Tuamotu jusqu'au naufrage. Le capitaine avait alors tenté – sans succès – de renflouer le navire “par ses propres moyens”, avant de prendre la décision d'abandonner sur place le navire de 55 mètres de long. Au moment de l'échouement, le palangrier chinois transportait “environ 11 tonnes de poisson et environ 62 tonnes d'appâts”. Ces poissons étaient gelés au moment de l'échouement, mais ils ont progressivement décongelés pour finir par pourrir dans les cales. Le navire renfermait aussi près de 200 tonnes de gazole marin et surtout un gaz toxique mortel, l'hydrogène sulfuré.



Malgré ces contraintes et le retard dû à des fortes houles, les opérations de démantèlement des épaves du Shen Gang Shun 1, puis du Lorraine D, se sont déroulées comme prévu. Ces deux opérations ont été financées par le Pays, qui a pallié l’inaction des propriétaires en cause. Lundi, la directrice de la Dpam a reçu le chef des travaux conduit par K.M.S B.V, Martin Meerman, avant son retour en Europe.





