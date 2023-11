L'athlétisme débloque son compteur d'or aux Salomon

Tahiti, le 29 novembre 2023 - Teanavai Perez au saut en hauteur, et Mathéo Lada au à la perche ont offert, ce mardi, les premières médailles d'or à l'athlétisme polynésien à Honiara. Benjamin Zorgnotti et Maitoa Pito ont respectivement pris l'argent au 5000 mètres et au lancer de marteau.



Après les médailles de bronze et d'argent décrochées par Timéri Lamorelle, Timona Poareu et Christian Chee Ah Yee, l'athlétisme polynésien a débloqué, ce mardi aux îles Salomon, son compteur d'or aux Jeux du Pacifique. La première a été remportée au saut à la perche par Mathéo Lada. Grâce à un saut à 4.70 mètres, celui qui détient le record de Polynésie de la spécialité en juniors, a devancé deux Calédoniens. L'expérimenté Éric Pierre Reuillard (4.30 mètres), 43 ans, et le jeune espoir de 16 ans, Vadim Strougar (4.30 mètres). Une belle revanche pour Mathéo Lada après des Jeux ratés aux Samoa en 2019 où il avait terminé à la 5e place.



La deuxième médaille d'or a ensuite été décrochée par Teanavai Perez au saut en hauteur. Avec un meilleur saut à 1.63 mètre, la Tahitienne de 15 ans a devancé la Fidjienne Laisani Hacere (1.60 mètre) et la Papoue Rellie Kaputin (1.60 mètre). L'autre Polynésienne engagée dans le concours, Timéri Lamorelle, en bronze à l'heptathlon, s'est classée 5e (1.55 mètre).



Zorgnotti en argent sur le 5000 mètres avant le triathlon



Cette belle journée de mardi a été conclue par les médailles d'argent décrochées par Maitoa Pito et Benjamin Zorgnotti. Le premier cité s'est classé deuxième au lancer du marteau grâce à un jet à 45.93 mètres, seulement battu par les 52.65 mètres du Cagou Nils Poppe. Et le triathlète Benjamin Zorgnotti a entamé son programme d'enfer aux Salomon en obtenant l'argent au 5000 mètres. Médaillé d'or aux Mini-Jeux de Saipan l'an passé, le Tahitien, avec un chrono de 15'14"92 a cette fois-ci été battu par le Fidjien Yeshnil Karan (15'14"89). Paul Chouteau a pris, lui, la 8e place de la course.



Après trois journées de compétition au stadium national d'Honiara l'athlétisme en est à sept médailles déjà remportées.