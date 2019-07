L'association d'auteurs Tāparau inspire les jeunes écrivains

"Je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles sur la Polynésie. Ce qui m'a donné envie de m'inscrire à cette association c'est Hong Mi Phong, la jeune auteure qui a écrit le polar Femmes Écorchées. Elle avait été accompagnée par les auteurs de l'association, et j'ai moi-aussi besoin de soutien pour l'écriture de mon livre. Je cherche des avis d'experts, des contacts, et surtout d'être dans la même énergie que les autres auteurs, pour la créativité, l'inspiration et me motiver pour continuer à écrire. J'ai déjà eu quelques conseils de la part d'un des auteurs, il m'a guidée un petit peu sur l'orientation de mon livre, et il m'a surtout bien remotivée !"

"Depuis que je suis en Polynésie j'ai envie de raconter des histoires, d'écrire sur ce qu'il se passe à l'intérieur de moi, sur mes prises de conscience, mon vécu… J'ai envie de partager des choses."

Parmi eux nous avons rencontré Amandine Herbeth, jeune auteure qui a rejoint l'association il y a quelques mois.La jeune écrivaine, qui écrit déjà beaucoup sur son blog de développement personnel "La vie de mes rêves", espère bien que ce soutien lui donnera l'énergie pour terminer son premier livre.C'était aussi l'occasion de faire le bilan des actions de Tāparau depuis sa création le 31 janvier dernier, et de ses nombreux projets. L'association a été créée pour soutenir et promouvoir les écrivains et illustrateurs polynésiens, et elle compte désormais une quinzaine de créateurs publiés et une vingtaine de jeunes créateurs déjà membres. Elle a déjà organisé un Festival des auteurs, des conférences, et même organisé une "Journée des incorruptibles" avec 500 enfants venus à la rencontre des membres de l'association.Et l'aventure va continuer. Le 18 juillet, quatre écrivains iront à la rencontre des prisonniers de Nuutania et au centre Te Tiare. Le 19 juillet, ils seront au CHPF pour rencontrer les malades, en particulier les enfants, avec des auteurs jeunesse, de 8h30 à 14h. Enfin le 20 juillet au matin ils iront à la rencontre du public au Quartier du Commerce.En plus de ces rencontres, l'association compte bien organiser un nouveau Festival des auteurs en décembre prochain. Ses membres vont aussi pouvoir participer aux salons du livre de Paris et de San Diego.Tāparau a enfin réussi à signer un partenariat avec le Centre National du Livre. C'est la première association polynésienne a obtenir ce précieux soutien qui ouvre à nos auteurs l'accès aux "Maisons d'Auteurs" métropolitains et aux nombreuses subventions métropolitaines destinées à la création de livres. Pour suivre ces actions, rendez-vous sur le nouveau site de l'association, taparau.org.