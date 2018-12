L'association Te Mau Aratai aux côtés des "majeurs vulnérables"

Papeete, le 13 décembre 2018 - L'association Te Mau Aratai a inauguré hier ses tout nouveaux locaux situés près de l'avenue du Prince Hinoï à Papeete. Ces bureaux doivent permettre à l'association de pouvoir assurer son travail de gestion et de protection des personnes majeures vulnérables.



Te Mau Aratai signifie le guide. Créée en mai 2017 à l’initiative d’un groupement de gérants de tutelle privés et de personnes bénévoles, l'association a pour mission d’assurer la protection et la sauvegarde des personnes mises sous tutelle ou sous curatelle et de leurs biens. "C'est le juge des tutelle qui prend la décision de mettre une personne sous curatelle ou sous tutelle. Puis, il nous charge d'assurer la gestion de ces mesures. Cela passe notamment par la bonne gestion de ses biens, de veiller à ses comptes en banque et de s'assurer que ces personnes ne soient pas maltraitées, etc." , explique très impliqué, Bernard Collorig, le président de l'association.