L'association 193 se retire du projet du centre de mémoire

PAPEETE, le 26 juin 2019. L’association 193 a annoncé ce mercredi qu'elle se retirait du projet du centre de mémoire. Elle regrette que ce ne soit "qu’un outil de propagande de l’Etat et des dirigeants politiques de ce Pays".





L'association 193 commémorera le 2 juillet prochain le premier essai nucléaire tiré en Polynésie française. A 9 heures du matin, un cortège partira de la stèle Pouvana'a a Oopa en direction du Monument aux morts "avec 193 cercueils,

chacun symbolisant la mort imposée par chacun des 193 essais nucléaires français", indique l'association. En fin de matinée, elle notifiera officiellement au haut-commissariat, son retrait du projet du centre de mémoire, "qui finalement, n’est autre qu’un outil de propagande de l’Etat et des dirigeants politiques de ce Pays, complicité à laquelle se refuse l’Association 193" , met en avant l'association.

Un groupe de travail a été constitué pour créer le centre de mémoire. Il rassemble les services de l’État et du Pays, plusieurs associations, d’anciens travailleurs du CEP, le service historique des Armées, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), le ministère des armées, des spécialistes du nucléaire, des historiens, des étudiants…"



L'association demande aussi " que la date butoir d’éligibilité à la moi Morin du 31 décembre 1998 soit retirée" et " que des études sur les maladies transgénérationnelles soient réalisées".