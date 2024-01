L'association ​Étoile civique honore cinq Polynésiens

Tahiti, le 11 janvier 2024 - Des distinctions ont été décernées à cinq Polynésiens par l’association Étoile civique au titre de la promotion Pierre de Coubertin. L’institution fondée en 1930 souhaite ainsi honorer leurs qualités civiques et humaines.



L’association Étoile civique a un mot d’ordre : “Honorer les vertus civiques et servir le prestige national”. Une mission qu’elle accomplit en distinguant le courage et le dévouement aux autres, en rendant hommage aux actes et aux comportements qui en témoignent avec l’idée sous-jacente de valoriser ceux qui contribuent à l'enrichissement du patrimoine collectif, à l'amélioration de la vie sociale et au progrès de l'humanité.



À la veille des Jeux olympiques d’été de Paris-2024, l’association Étoile civique a souhaité baptiser sa nouvelle promotion de récipiendaires du nom du baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes. Et, de passage à Tahiti, le premier vice-président de cette association, André Milano, a saisi l’opportunité de récompenser cinq Polynésiens au nom du président de l’Étoile civique, Claude Bartos. Ils font désormais partie des récipiendaires de la promotion Pierre de Coubertin.



Ambiance familiale au Centre interarmées



La cérémonie s’est déroulée au Centre militaire interarmées de Tahiti, dans une ambiance familiale, chaleureuse et solennelle, en présence du colonel Marc Dubois, chargé de représenter l’amiral commandant des forces armées en Polynésie française.



Les distinctions décernées vont du diplôme d’honneur à la médaille d’or. Ainsi, les jeunes Tanoa Lucas et Teanauhau Pito, porte-drapeaux de l'école publique primaire Hélène-Auffray, ont reçu le diplôme d'honneur de l'Étoile civique. Manarii Pito, leur professeur, s'est vu remettre la médaille d'argent, de même que Georges Tevarauhara, le président de la section tahitienne de l'Union nationale des combattants section de Tahiti. Denis Michel, délégué général du Souvenir français en Polynésie, a quant à lui été décoré de la médaille d'or de l'Étoile civique. Il est par ailleurs chargé de représenter l'association au Fenua.