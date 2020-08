L’assemblée renforce ses mesures contre le Covid-19

Tahiti, le 17 août 2020 - Le président de l’assemblée de la Polynésie française a réuni vendredi dernier les présidents des groupes politiques ou leurs représentants, afin d’évoquer l'ensemble des mesures prises par la place Taraho’i pour lutter contre la propagation du virus et le protocole à suivre en cas de suspicion ou de contamination au sein de l'institution.



Suspension des visites guidées, mise en place d’un protocole de nettoyage des locaux, obligation du port du masque pour tous... La place Taraho’i complète son plan de combat pour empêcher le Covid-19 de rentrer en son sein.

En effet, face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19 au fenua et en réaction à la modification de l’arrêté portant mesures de prévention pour faire face à l'épidémie, le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, a fait le point vendredi avec les présidents des groupes politiques ou leurs représentants sur les toutes les mesures de prévention prises par l'institution.

Outre le rappel des mesures déjà prises comme les gestes barrières et le respect de la distanciation physique d’au moins un mètre entre chaque individu, les services des affaires administratives et des moyens logistiques, ont décliné les mesures nouvelles imposées par la situation sanitaire actuelle et la réglementation en vigueur :

L’obligation du port du masque pour tous (élus, personnels, visiteurs) sur le site de Taraho’i et dans le bâtiment administratif de l’institution.

L’aération régulière des bureaux ;

La mise en place d’un protocole de nettoyage des locaux ;

La suspension des visites guidées ;

Le conditionnement de l’organisation d’évènements accueillant plus de 50 personnes (hors séances plénières ou réunions législatives) à l’obtention des autorisations administratives en vigueur ;

L’organisation des travaux de commissions dans le strict respect des mesures barrières ;  L’information, la formation et la sensibilisation constante des élus et des personnels.



Par ailleurs, cette réunion a également été l’occasion pour les élus d’être informés sur le protocole mis en place par l’institution en cas de suspicion de contamination ou de cas avéré de Covid-19 parmi les représentants ou les personnels de l’assemblée. Ce protocole définit la situation administrative de la personne potentiellement infectée qui devra s’isoler à domicile, la prise en charge des individus qui ont été en contact étroit avec une personne infectée, et le nettoyage des espaces de travail fréquentés par ces derniers.

Des sessions d’information et de formation à l’adresse des élus, de leurs collaborateurs et des personnels de l’institution seront organisées dans les jours à venir afin de les sensibiliser aux gestes et attitudes à adopter pour lutter efficacement contre le virus.