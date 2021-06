L'assemblée réforme les règles pour l’IVG et la contraception

Tahiti, le 24 juin 2021 - L'assemblée a adopté jeudi deux textes pour sécuriser l’interruption volontaire de grossesse et faciliter l’accès à la contraception d’urgence pour les mineurs.



Sur ce terrain, la réglementation polynésienne était figée depuis 2001 et la loi qui avait statué sur l’Interruption de grossesse. L’assemblée a adopté par 52 voix jeudi deux textes qui permettent d’une part à sécuriser le recours à l’interruption volontaire de grossesse et d’autre part à faciliter l’accès à la contraception d’urgence pour les mineurs.



Le premier texte ouvre la possibilité aux sages-femmes de réaliser les consultations préalables et les Interruption volontaires de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse. L’enjeu est de diminuer les avortements chirurgicaux parfois pratiquées au troisième mois de la grossesse. En Polynésie, sur les 1 000 interventions volontaires de grosses pratiquées annuellement, 60% sont des IVG médicamenteux.



L’autre disposition règlementaire adoptée jeudi entend faciliter l’accès à la pilule du lendemain pour les mineures, sans obligation de consentement parental. Ces dernières pourront donc se faire délivrer gratuitement un moyen de contraception anonyme et sans ordonnance en pharmacies. En parallèle, le texte prévoit la possibilité pour les professionnels de santé de distribuer ces contraceptifs d’urgence dans les établissements scolaires ou universitaires. Un accès simplifié qui devrait être étendu à la contraception masculine.