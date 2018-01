L'assemblée lance une consultation citoyenne pour les evasans internationales

Papeete, le 19 janvier 2018 - La commission de la santé de l'assemblée de Polynésie française a mis en place une mission d'information destinée à faire un point sur la prise en charge humaine et sociale des Polynésiens lors des évacuations sanitaires à l'international. La mission lance une consultation citoyenne jusqu'au 31 janvier via les réseaux sociaux et internet afin de recueillir les témoignages de patients evasanés ou leur accompagnateur.



"Une évacuation sanitaire est vécue par le patient comme un événement affectif et humain très fort, c'est stressant. Notre mission est d'examiner que l'environnement social, matériel et humain autour de la prise en charge soit le plus favorable possible pour la personne evasanée et le cas échéant pour son accompagnateur" , explique Armelle Merceron, co-rapporteur de la mission d'information.

Créée en octobre 2017 par l'assemblée de Polynésie française, la mission d’information doit rendre d'ici fin février un rapport préconisant des axes d'amélioration de la prise en charge logistique d'un patient et de son accompagnateur evasané en France ou en Nouvelle-Zélande.

Pour parvenir à rédiger leurs recommandations, les membres de la mission d'information ont procédé à un long travail de documentation, d'investigation et à une vingtaine d'interviews des principaux acteurs du dispositif d'évacuation sanitaire à l'internationale. De la CPS en charge des evasan, à Europ assistance qui est conventionnée par la CPS pour assurer le transport, en passant par les services sociaux, l'hôpital, la Direction de la santé, la Dass (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ou encore les parlementaires polynésiens..., la mission a réalisé un véritable état des lieux du dispositif, de la préparation au départ jusqu'au retour du patient à Tahiti.