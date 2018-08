L’artiste Gilbert Martin seul sur la scène du Grand théâtre samedi

PAPEETE, le 20 août 2018 - Pour le musicien et chanteur Gibert Martin, c’est une première que d’être la tête d’affiche d’une soirée. Un challenge suggéré par des proches et accepté il y a un an. Le rendez-vous est donné samedi à la Maison de la culture. Au programme : deux heures de "Love Songs" internationales et locales.



" J’ai déjà fait des scènes ", rapporte Gilbert Martin " mais en tant qu’invité ". Cette fois, c’est lui qui convie des artistes du territoire à venir le rejoindre au Grand théâtre de la Maison de la culture. Il sera avec un orchestre de quatre musiciens, deux choristes, une dizaine de danseuses sur quatre des titres proposés au cours de la soirée et il tendra le micro à Joseph Wong, Rocky Gobrait, Isabelle Menant, Reva Juventin et Lucie Taureatua.



Un concert pour passer une belle soirée



Il ne recherche pas à faire salle comble, " même si pour l’ambiance c’est toujours mieux d’avoir une salle bien remplie ", reconnaît-il. Il espère seulement passer une belle soirée entouré de ses invités en compagnie de son public.



43 ans de carrière



Le projet de concert est né véritablement il y a un an. " J’ai une école de musique ", explique Gilbert Martin. " L’une de mes élèves, Annick Holozet, a lancé l’idée. Je me suis dit 43 ans de carrière, on y va ! Elle me soutient dans la démarche depuis cette date et nous y voilà. Le temps passe si vite ! Nous nous sommes occupés de tout sans sponsors, de la location de la salle, au piano à queue en passant par la communication ."



De la musique au chant



Gilbert Martina a commencé comme musicien en 1975. " J’avais 17 ans, ça passe ! ". Il jouait tous les week-ends dans les hôtels, notamment le Matavai (actuel Conservatoire artistique de Polynésie française). Le chant est venu plus tard, à partir de 1994, " lorsqu’on s’est retrouvés au Kikiriri car ils nous le demandaient ".



L’artiste, un interprète plutôt qu’un compositeur, dit faire de la " soft musique, de la musique d’écoute. Parfois je fais des bals, mais ce n’est pas mon truc ". Il a enregistré une quinzaine de CD avant de se concentrer sur la musique live. " Il n’y a plus d’engouement pour les disques. "



Le thème retenu pour la soirée de samedi est les chansons d’amour : "Love Songs". Gilbert Martin, crooner comme il se décrit lui-même, chantera des titres d’artistes locaux (Eddie Lund), nationaux (Édith Piaf, Yves Montand, Gilbert Montagné,…) et internationaux (Georges Benson, Lionel Ritchie,…). Soit au total près de deux heures de spectacle.